Тамбовская область принимает Мемориал Артюхиных по греко-римской борьбе
5-6 октября в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» состоится Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных». Тамбовская область принимает турнир в 26-й раз. На него съедутся около 200 спортсменов со всей страны.
- Для тамбовских борцов предстоящие соревнования очень важные, у наших ребят появляется возможность побороться с очень титулованными и опытными спортсменами. Для большинства артюхинский турнир стал стартом в большой спорт, - рассказали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.
Начало соревнований в 11.00. Вход свободный.
Фото Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU