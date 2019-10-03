2019-10-03T13:01:05+03:00
Спорт

Тамбовская область принимает Мемориал Артюхиных по греко-римской борьбе

На соревнования приедут около 200 спортсменов
Марина Поповцева
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Тамбовские спортсмены поборются с титулованными борцамиТамбовские спортсмены поборются с титулованными борцами
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5-6 октября в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» состоится Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных». Тамбовская область принимает турнир в 26-й раз. На него съедутся около 200 спортсменов со всей страны.

- Для тамбовских борцов предстоящие соревнования очень важные, у наших ребят появляется возможность побороться с очень титулованными и опытными спортсменами. Для большинства артюхинский турнир стал стартом в большой спорт, - рассказали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Начало соревнований в 11.00. Вход свободный.

Фото Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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