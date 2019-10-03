2019-10-03T12:32:32+03:00
Общество

Тамбовчанка не выплачивала алименты на своих 4 детей

Женщине грозит 9 месяцев исправительных работ
Магдалина Кочнева
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В Тамбовской области вынесли приговор 33-летней женщине, которая уклонялась от уплаты алиментов на содержание 4-х детей. В ноябре прошлого года суд ограничил тамбовчанку в родительских правах и возложил на нее обязанность выплачивать детям алименты в размере 1/8 доходов. Но мать уклонялась от уплаты алиментов, за что ее привлекали к административной ответственности.

Сейчас один ребенок живёт с опекуном, двое - в школе-интернате, четвертый – в центре поддержки семьи и помощи детям.

Задолженность тамбовчанки по алиментам составляет около 160 тысяч рублей. Женщину обвинили в совершении преступления по ч.1 ст.157 УК РФ ( неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

- Суд приговорил ее к наказанию в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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