2019-10-03T15:44:04+03:00
Общество

Тамбовчанам предлагали незаконный автозайм

Компания призывала заложить ПТС
Марина Поповцева
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Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении ООО МКК «Вилорг». Компания предлагала тамбовчанам автозайм, при этом реклама услуги сообщала, что деньги можно получить под залог паспорта транспортного средства. Однако это запрещено законом, так как «заложить» можно машину, но никак не сам паспорт.

- Использованное в рекламе выражение: «Деньги под залог ПТС», не соответствует действительности, так как фактически деньги выдаются под залог автомобиля. Данный рекламный слоган может вводить потребителя рекламы в заблуждение относительно оказываемых обществом услуг, - пояснили в УФАС по Тамбовской области.

Кроме того, реклама информирует, что деньги выдаются в сумме до 300 000 рублей. Но не ставит клиентов в известность о стоимости услуги. Информации о лице, которое предлагает займ, тоже нет.

Рассмотрение дела назначено на 1 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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