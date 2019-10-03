2019-10-03T11:31:13+03:00
Происшествия

У тамбовчанки выманили более 30 тысяч рублей

Мошенник пообещал спасти знакомого женщины от тюрьмы
Марина Поповцева
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В полицию обратилась 65-летняя жительница Тамбова. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о серьезном ДТП, виновником которого стал ее друг. Якобы этому другу грозит серьезный срок, от которого его, впрочем, можно спасти, дав взятку полицейским.

Женщина поверила словам неизвестного. Даже не попытавшись перезвонить другу, она перевела на продиктованный злоумышленником счет 31 тысячу рублей. Лишь потом выяснилось, что история с ДТП – обычный «развод» мошенника.

- В настоящее время полицейскими ведутся оперативные мероприятия по розыску мошенника, устанавливается, кому принадлежит номер телефона и банковский счет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - прокомментировали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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