2019-10-03T13:56:24+03:00
Общество

В 2019 году в Тамбовской области построят более 930 тысяч кв. м жилья

На обеспечение инфраструктуры потратят бол 900 млн рублей
Марина Поповцева
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В 2019 году в Тамбовской области планируется ввести в эксплуатацию 932 тысяч кв. м жилья. В том числе 200 тысяч квадратов – в многоквартирных домах. На инфраструктуру будет направлено 918,7 млн рублей, в том числе - более 750 млн из федерального бюджета.

Сейчас в Тамбове строится 6 крупных объектов инфраструктуры. Это коммуникации и дороги в микрорайоне «Телецентр», дороги по улицам Советская, Запрудная, Академическая и Научная. Также реконструируются дороги по улицам Колхозная и Степная.

- Кроме того, ведется строительство автодорог в микрорайоне «Майский», а также строительство автомобильных дорог в границах улиц Солнечная, Дубравная, Посконкина города Котовска, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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