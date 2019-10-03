2019-10-03T10:41:12+03:00
Происшествия

Тамбовчанин без прав прокатился на чужом авто

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулем которого был молодой человек. Инспектора насторожила неуверенная манера вождения. Прав у парня не оказалось, его пришлось задержать.

Как оказалось позже, 26-летний житель села Красносвободное во время ночной прогулки заметил припаркованный на улице автомобиль ВАЗ-2105. Дверца была не заперта и мужчина решил прокатиться. К счастью, вояж длился недолго и не стал причиной аварийных ситуаций.

- Машину потерпевшему вернули без технических повреждений, - рассказали в УМВД по Тамбовской области. Парню грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове рядом с «Пигментом» загорелся продуктовый ангар
Вопросы о подаче тепла задали 500 тамбовчан
В Тамбове гаражи мешают ремонту труб
В Тамбове приведут в порядок воинские захоронения
В Мичуринской ЦРБ на скорой не хватает медиков
Тамбовская область принимает Мемориал Артюхиных по греко-римской борьбе
Тамбовчанка не выплачивала алименты на своих 4 детей
У тамбовчанки выманили более 30 тысяч рублей
В 2019 году в Тамбовской области построят более 930 тысяч кв. м жилья
В Тамбовской области под колеса авто попали женщина и подросток
Покровская ярмарка в Тамбове бьет рекорды
Тамбовчанин угрожал бывшей жене ножом и поджег ее дом
Тамбов встал в пробках из-за подозрительной коробки, найденной в подземном переходе
Тамбовская область готовится к переписи населения
Тамбовских ветеранов обеспечат жильем до конца 2019 года