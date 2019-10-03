Тамбовчанин без прав прокатился на чужом авто

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-03T10:41:12+03:00

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Сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулем которого был молодой человек. Инспектора насторожила неуверенная манера вождения. Прав у парня не оказалось, его пришлось задержать.

Как оказалось позже, 26-летний житель села Красносвободное во время ночной прогулки заметил припаркованный на улице автомобиль ВАЗ-2105. Дверца была не заперта и мужчина решил прокатиться. К счастью, вояж длился недолго и не стал причиной аварийных ситуаций.

- Машину потерпевшему вернули без технических повреждений, - рассказали в УМВД по Тамбовской области. Парню грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU