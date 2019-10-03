В Тамбовской области под колеса авто попали женщина и подросток

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-03T10:12:31+03:00

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Две аварии с участием пешеходов зафиксировали в Тамбовской области 2 октября. В этот день в 11 часов 13 минут на улице Рылеева в районе дома №90 города Тамбова 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21102» наехал на двенадцатилетнего подростка, который переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо относительно направления движения машин.

- В результате аварии мальчика с травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в областную детскую клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Подросток оказался в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Вечером 2 октября, в 18 часов 35 минут на 84 километре автодороги «Тамбов- Шацк», проходящей по территории города Моршанска, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21703» наехал на 81-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева на право по ходу движения транспортного средства.

- Пострадавшую доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», где от полученных травм она скончалась в реанимационном отделении, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU