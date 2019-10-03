2019-10-03T10:01:46+03:00
Общество

Покровская ярмарка в Тамбове бьет рекорды

На участие заявились более 1,5 тысяч участников
Марина Поповцева
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На ярмарку ожидают гостей из Франции и БолгарииНа ярмарку ожидают гостей из Франции и БолгарииФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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12-13 октября в Тамбове пройдет Международная Покровская ярмарка. Каждый год на нее приезжает все больше участников. В этом году тамбовчане смогут приобрести продукцию 1526 производителей из Тамбовской области, а также из Франции, Болгарии, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана.

Разумеется, будут представлены и региона России. Таких набралось 49: Алтайский край, республика Башкортостан, Ивановская, Белгородская, Волгоградская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Оренбургская области, Дагестан, Карелия, Санкт-Петербург и многие другие.

- Участники девятой международной Покровской ярмарки представят свои промышленные и продовольственные товары, сувенирную продукцию, изделия народных промыслов, - комментируют в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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