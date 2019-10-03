Тамбовчанин угрожал бывшей жене ножом и поджег ее дом

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-03T09:41:09+03:00

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В Тамбове наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл по вызову к одному из частных домов. На улице полицейских встретила хозяйка. Женщина рассказала, что бывший муж угрожал ей и бывшей теще ножом, грозил убить и даже ранил. Теперь мужчина заперся в доме и поджег диван.

На предложение полицейских выйти мужчина ответил отказом. Тем временем в помещении стало дымно, дебоширу грозила опасность задохнуться. Стражи правопорядка решили разбить окно и эвакуировать мужчину. В это время к строению подоспели пожарные.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, в отношении 40-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела: «Угроза убийством» и «Умышленное уничтожение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU