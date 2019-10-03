2019-10-03T09:41:09+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угрожал бывшей жене ножом и поджег ее дом

Мужчине грозит уголовная ответственность
Марина Поповцева
Поделиться:
Чтобы спасти буяна, полицейским пришлось разбить окноЧтобы спасти буяна, полицейским пришлось разбить окноФото: УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбове наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл по вызову к одному из частных домов. На улице полицейских встретила хозяйка. Женщина рассказала, что бывший муж угрожал ей и бывшей теще ножом, грозил убить и даже ранил. Теперь мужчина заперся в доме и поджег диван.

На предложение полицейских выйти мужчина ответил отказом. Тем временем в помещении стало дымно, дебоширу грозила опасность задохнуться. Стражи правопорядка решили разбить окно и эвакуировать мужчину. В это время к строению подоспели пожарные.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, в отношении 40-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела: «Угроза убийством» и «Умышленное уничтожение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове рядом с «Пигментом» загорелся продуктовый ангар
Вопросы о подаче тепла задали 500 тамбовчан
В Тамбове гаражи мешают ремонту труб
В Тамбове приведут в порядок воинские захоронения
В Мичуринской ЦРБ на скорой не хватает медиков
Тамбовская область принимает Мемориал Артюхиных по греко-римской борьбе
Тамбовчанка не выплачивала алименты на своих 4 детей
У тамбовчанки выманили более 30 тысяч рублей
В 2019 году в Тамбовской области построят более 930 тысяч кв. м жилья
Тамбовчанин без прав прокатился на чужом авто
В Тамбовской области под колеса авто попали женщина и подросток
Покровская ярмарка в Тамбове бьет рекорды
Тамбов встал в пробках из-за подозрительной коробки, найденной в подземном переходе
Тамбовская область готовится к переписи населения
Тамбовских ветеранов обеспечат жильем до конца 2019 года