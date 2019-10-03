2019-10-03T09:15:44+03:00
Происшествия

Тамбов встал в пробках из-за подозрительной коробки, найденной в подземном переходе

О странном предмете в полицию сообщили бдительные горожане
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На время обследования предмета место возможного ЧП перекрылиНа время обследования предмета место возможного ЧП перекрылиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Утром 3 октября в полицию Тамбова поступило сообщение от горожан, которые обнаружили подозрительный предмет в подземном пешеходном переходе на улице Советской в районе горсада. На место выехали сотрудники всех экстренных служб города, участок центральной улицы города оцепили, проезд транспорта здесь на некоторое время был запрещен. Это создало огромные пробки в центре города.

- Специалисты достаточно быстро обследовали предмет, напугавший горожан, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Выяснилось, что в коробке находился мусор, никакой опасности она не представляла.

После того, как ситуация прояснилась, перекрытый участок улицы Советской сразу открыли для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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