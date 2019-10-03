2019-10-03T09:06:56+03:00
Общество

Тамбовская область готовится к переписи населения

Оборудование закуплено, уточняется картографический материал
Марина Поповцева
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В 2020 году в Росси пройдет перепись населения, двенадцатая в истории страны. Ее проведут в новом формате, желающие смогут ответить на вопросы через портал госуслуг, а переписчики будут заносить данные сразу в планшеты.

Также стационарные переписные участки появятся в многофункциональных центрах региона. Здесь переписной лист можно будет заполнить в удобное время.

- Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. По ней численность постоянного населения Тамбовской области составила 1 миллион 92 тысячи человек. Перепись 2020 года поможет оценить масштаб демографических перемен, проанализировать структуру общества, - рассказали в администрации Тамбовской области.

В настоящее время Тамбовстат ведет подготовку к переписи. К примеру, уточняется картографический материал – расположение населенных пунктов, количество домов в них. Новая техника для переписи уже закуплена.

Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который нужно будет назвать переписчику. Последние, кстати, будут иметь специальную экипировку и удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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