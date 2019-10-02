Тамбовских ветеранов обеспечат жильем до конца 2019 года
В управлении социальной защиты и семейной политики области вручили сертификат на жилье вдове умершего ветерана Великой Отечественной войны Марии Васильевне Вороновой.
Женщина всю жизнь проработала в школе села 2-я Березовка Мучкапского района, награждена медалью за трудовые отличия и получила звание «Отличник народного просвещения».
Муж Марии Васильевны, Николай Тарасович Воронов воевал с 18 лет до конца войны, был награжден Орденом Красной Звезды, работал агрономом.
Всего сертификаты получат 37 ветеранов.
- После этого жильём будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тамбовской области. Это стало возможно благодаря дополнительно выделенным из федерального бюджета средствам - 85 млн рублей, - сообщают в областной администрации.
Всего в Тамбовской области улучшили жилищные условия 5604 ветерана, на эти цели было направлено более 5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU