2019-10-02T17:59:50+03:00
Общество

Тамбовских ветеранов обеспечат жильем до конца 2019 года

На это из федерального бюджета дополнительно выделено 85 млн рублей
Марина Поповцева
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Мария Васильевна всю жизнь проработала в сельской школеМария Васильевна всю жизнь проработала в сельской школеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В управлении социальной защиты и семейной политики области вручили сертификат на жилье вдове умершего ветерана Великой Отечественной войны Марии Васильевне Вороновой.

Женщина всю жизнь проработала в школе села 2-я Березовка Мучкапского района, награждена медалью за трудовые отличия и получила звание «Отличник народного просвещения».

Муж Марии Васильевны, Николай Тарасович Воронов воевал с 18 лет до конца войны, был награжден Орденом Красной Звезды, работал агрономом.

Всего сертификаты получат 37 ветеранов.

- После этого жильём будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тамбовской области. Это стало возможно благодаря дополнительно выделенным из федерального бюджета средствам - 85 млн рублей, - сообщают в областной администрации.

Всего в Тамбовской области улучшили жилищные условия 5604 ветерана, на эти цели было направлено более 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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