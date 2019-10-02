На звонки тамбовчан отвечают несколько специалистов

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-02T17:29:43+03:00

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Звонки от тамбовчан по вопросам подачи тепла начали принимать одновременно несколько специалистов Единой городской центральной диспетчерской службы.

- Количество обращений постепенно начинает сокращаться. В первую очередь это связано с тем, что растет, число домов, на которые подан теплоноситель. Также меняется и тематика заявок. На данный момент около половины из них касается наладочных работ непосредственно внутри домов, тепло в которые уже поступает, - рассказали в администрации города Тамбова.

Напомним, что «горячая линия» по теплу была открыта 30 сентября. Для удобства жителей время ее работы было продлено с 17.30 до 22.00. Всего на телефон 72-61-09 поступило около 400 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU