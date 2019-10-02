На Тамбовщине готовят леса к весенним посадкам
На территории лесного фонда Тамбовщины полным ходом идут работы по подготовке почвы к сезону 2020 года. Они проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». До наступления зимы лесоводам нужно подготовить к весенним посадкам 860 гектаров почвы.
По информации регионального управления лесами, 65 процентов работ уже выполнены. По словам лесоводов, с планом они справятся вовремя. Подготовка почвы производится с помощью тракторов, плугов и тяжелой техники.
Весной 2020 года на этих лесных участках будут высажены молодые сосны и дубы.
- Приоритетными направлениями в деятельности лесного хозяйства Тамбовщины является увеличение покрытых лесом земель хозяйственно-ценными породами, восстановление и сохранение лесов. - отмечают в пресс-службе администрации области.
ИСТОЧНИК KP.RU