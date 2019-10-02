2019-10-02T17:01:39+03:00
Общество

На Тамбовщине готовят леса к весенним посадкам

Больше половины работ уже выполнено
Магдалина Кочнева
Поделиться:
До зимы лесоводам нужно подготовить 860 гектаров почвыДо зимы лесоводам нужно подготовить 860 гектаров почвыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

На территории лесного фонда Тамбовщины полным ходом идут работы по подготовке почвы к сезону 2020 года. Они проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». До наступления зимы лесоводам нужно подготовить к весенним посадкам 860 гектаров почвы.

По информации регионального управления лесами, 65 процентов работ уже выполнены. По словам лесоводов, с планом они справятся вовремя. Подготовка почвы производится с помощью тракторов, плугов и тяжелой техники.

Весной 2020 года на этих лесных участках будут высажены молодые сосны и дубы.

- Приоритетными направлениями в деятельности лесного хозяйства Тамбовщины является увеличение покрытых лесом земель хозяйственно-ценными породами, восстановление и сохранение лесов. - отмечают в пресс-службе администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовских ветеранов обеспечат жильем до конца 2019 года
На звонки тамбовчан отвечают несколько специалистов
В Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации
Директор тамбовской птицефабрики не платил работникам зарплату 5 месяцев
На Тамбовщине жители многоэтажки заблокировали въезд к выгребной яме другого дома
В Тамбовской области прокуратура вступилась за права малышей
Тамбовчанин, не заплативший по кредиту, лишился «ласточки»
Тамбовчанку лишат родительских прав на двоих детей
В Тамбове двое мужчин пытались украсть холодильник у своего знакомого
В Тамбовской области поймали угонщика
В Тамбове «Мерседес» протаранил «Иж»
Задержаны двое тамбовчан, делавших «закладки»
Жительница Тамбовской области сбила женщину и скрылась
Тамбовчанин избил сторожа и похитил сейф с деньгами
Стадион «Локомотив» в Тамбове обновил два футбольных поля
В Тамбовской области начался осенний призыв
Тамбовчан приглашают на Всероссийский день ходьбы
Тамбовская организация не выплачивала зарплату работникам
Тамбовчанин с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию мобильники
В Тамбовской области умер избитый 44-летний мужчина