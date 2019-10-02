На Тамбовщине готовят леса к весенним посадкам

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-02T17:01:39+03:00

До зимы лесоводам нужно подготовить 860 гектаров почвы Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Больше половины работ уже выполнено

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На территории лесного фонда Тамбовщины полным ходом идут работы по подготовке почвы к сезону 2020 года. Они проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». До наступления зимы лесоводам нужно подготовить к весенним посадкам 860 гектаров почвы.

По информации регионального управления лесами, 65 процентов работ уже выполнены. По словам лесоводов, с планом они справятся вовремя. Подготовка почвы производится с помощью тракторов, плугов и тяжелой техники.

Весной 2020 года на этих лесных участках будут высажены молодые сосны и дубы.

- Приоритетными направлениями в деятельности лесного хозяйства Тамбовщины является увеличение покрытых лесом земель хозяйственно-ценными породами, восстановление и сохранение лесов. - отмечают в пресс-службе администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU