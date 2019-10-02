В Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации
В Сосновке сотрудники подразделения по вопросам миграции и участковый уполномоченный выявили факт фиктивной регистрации. 54-летний местный житель признался, что взял с женщины деньги за регистрацию, но не собирался пускать ее к себе пожить.
Сотрудники миграционного пункта отделения полиции в поселке Дмитриевка также выявили фиктивную регистрацию гражданина Ближнего зарубежья.
- Статьей 322.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 3-х лет, - пояснили в региональном УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU