Директор тамбовской птицефабрики не платил работникам зарплату 5 месяцев

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-02T15:57:31+03:00

Сотрудники получили не только свои деньги, но компенсацию за задержку Фото: СУ СК России по Тамбовской области

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В производстве Мичуринского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тамбовской области находилось уголовное дело в отношении генерального директора птицефабрики. Руководителя подозревали в невыплате заработной платы работникам.

Следствие установило, что генеральный директор около 5 месяцев не платил зарплату 54 работникам птицефабрики. Деньги он предпочитал направлять уплату кредита и расчёты с партнерами.

В результате своим сотрудникам руководитель предприятия задолжал более 3,5 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела подозреваемый в течение двух месяцев полностью выплатил работникам не только зарплату, но и компенсацию за ее задержку.

- Учитывая полное возмещение причиненного преступлением ущерба, а также ряд иных обстоятельств, следствие сочло возможным удовлетворение ходатайства подозреваемого о прекращении в отношении него уголовного преследования, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU