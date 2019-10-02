2019-10-02T15:01:57+03:00
Общество

На Тамбовщине жители многоэтажки заблокировали въезд к выгребной яме другого дома

Администрация поссовета никаких мер не приняла
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Инжавинского района требует от администрации сельсовета устранить нарушения благоустройства, которые допустили жители многоэтажки. Проведена проверка по коллективному обращению жильцов дома 20 по ул. Котовского в р.п.Инжавино на незаконные действия жителей дома №21 по ул. Лунина, которые создали препятствия в пользовании системой канализации. Они без согласования начали устанавливать забор из профиля, закрыв тем самым возможность подъехать к выгребной яме дома №20.

Эту проблему рассматривала администрация поссовета, куда в июле поступили коллективные жалобы от жителей обоих домов и запрос депутата поселкового Совета. Для разрешения обращений пригласили старших по домам, однако найти компромисс не удалось и конкретных мер администрациях не приняла. Более того, необоснованно считая, что выгребные ямы являются собственностью жильцов и находятся на их обслуживании, поссовет отстранился от разрешения проблемы.

Однако, в соответствии с законами, к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории поселения. Сюда относятся и требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены.

Инжавинский поссовет утвердил правила, запрещающие на территории общественного, жилого, рекреационного назначения проектировать глухие и железобетонне ограждения. А для средних и высоких заборов, в местах пересечения с подземными сооружениями, предусматривать конструкции, позволяющие производить ремонт или строительные работы.

Жильцы дома № 21 по ул. Лунина указанные требования нарушили. Возведенное ограждение возле выгребной ямы дома по ул.Котовского, не позволяло производить работы по её обслуживанию.

Тем не менее, администрация поссовета не предприняла никаких мер по разрешению возникшей проблемы. Именно поэтому жильцы обратились в прокуратуру.

- В представлении в адрес главы администрации поссовета прокуратура потребовала принятия предусмотренных законодательством мер по устранению допущенных нарушений. - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации
Директор тамбовской птицефабрики не платил работникам зарплату 5 месяцев
В Тамбовской области прокуратура вступилась за права малышей
Тамбовчанин, не заплативший по кредиту, лишился «ласточки»
Тамбовчанку лишат родительских прав на двоих детей
В Тамбове двое мужчин пытались украсть холодильник у своего знакомого
В Тамбовской области поймали угонщика
В Тамбове «Мерседес» протаранил «Иж»
Задержаны двое тамбовчан, делавших «закладки»
Жительница Тамбовской области сбила женщину и скрылась
Тамбовчанин избил сторожа и похитил сейф с деньгами
Стадион «Локомотив» в Тамбове обновил два футбольных поля
В Тамбовской области начался осенний призыв
Тамбовчан приглашают на Всероссийский день ходьбы
Тамбовская организация не выплачивала зарплату работникам
Тамбовчанин с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию мобильники
В Тамбовской области умер избитый 44-летний мужчина