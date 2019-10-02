На Тамбовщине жители многоэтажки заблокировали въезд к выгребной яме другого дома

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-02T15:01:57+03:00

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Прокуратура Инжавинского района требует от администрации сельсовета устранить нарушения благоустройства, которые допустили жители многоэтажки. Проведена проверка по коллективному обращению жильцов дома 20 по ул. Котовского в р.п.Инжавино на незаконные действия жителей дома №21 по ул. Лунина, которые создали препятствия в пользовании системой канализации. Они без согласования начали устанавливать забор из профиля, закрыв тем самым возможность подъехать к выгребной яме дома №20.

Эту проблему рассматривала администрация поссовета, куда в июле поступили коллективные жалобы от жителей обоих домов и запрос депутата поселкового Совета. Для разрешения обращений пригласили старших по домам, однако найти компромисс не удалось и конкретных мер администрациях не приняла. Более того, необоснованно считая, что выгребные ямы являются собственностью жильцов и находятся на их обслуживании, поссовет отстранился от разрешения проблемы.

Однако, в соответствии с законами, к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории поселения. Сюда относятся и требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены.

Инжавинский поссовет утвердил правила, запрещающие на территории общественного, жилого, рекреационного назначения проектировать глухие и железобетонне ограждения. А для средних и высоких заборов, в местах пересечения с подземными сооружениями, предусматривать конструкции, позволяющие производить ремонт или строительные работы.

Жильцы дома № 21 по ул. Лунина указанные требования нарушили. Возведенное ограждение возле выгребной ямы дома по ул.Котовского, не позволяло производить работы по её обслуживанию.

Тем не менее, администрация поссовета не предприняла никаких мер по разрешению возникшей проблемы. Именно поэтому жильцы обратились в прокуратуру.

- В представлении в адрес главы администрации поссовета прокуратура потребовала принятия предусмотренных законодательством мер по устранению допущенных нарушений. - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU