2019-10-02T14:30:44+03:00
Общество

В Тамбовской области прокуратура вступилась за права малышей

Песочницы и спортивные снаряды в детсаду были приведены в порядок
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Инжавинского района выявила, что в одном из корпусов местного детсада песочницы не закрывались на ночь. Кроме того, металлические снаряды на улице давно не красились и могли повредить руки детей.

- Для устранения указанных нарушений законодательства в адрес заведующей детским садом было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Уличное спортивное оборудование и песочницы приведены в надлежащее состояние, - прокомментировали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации
Директор тамбовской птицефабрики не платил работникам зарплату 5 месяцев
На Тамбовщине жители многоэтажки заблокировали въезд к выгребной яме другого дома
Тамбовчанин, не заплативший по кредиту, лишился «ласточки»
Тамбовчанку лишат родительских прав на двоих детей
В Тамбове двое мужчин пытались украсть холодильник у своего знакомого
В Тамбовской области поймали угонщика
В Тамбове «Мерседес» протаранил «Иж»
Задержаны двое тамбовчан, делавших «закладки»
Жительница Тамбовской области сбила женщину и скрылась
Тамбовчанин избил сторожа и похитил сейф с деньгами
Стадион «Локомотив» в Тамбове обновил два футбольных поля
В Тамбовской области начался осенний призыв
Тамбовчан приглашают на Всероссийский день ходьбы
Тамбовская организация не выплачивала зарплату работникам
Тамбовчанин с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию мобильники
В Тамбовской области умер избитый 44-летний мужчина