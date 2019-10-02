В Тамбовской области прокуратура вступилась за права малышей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-02T14:30:44+03:00

Песочницы и спортивные снаряды в детсаду были приведены в порядок

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Прокуратура Инжавинского района выявила, что в одном из корпусов местного детсада песочницы не закрывались на ночь. Кроме того, металлические снаряды на улице давно не красились и могли повредить руки детей.

- Для устранения указанных нарушений законодательства в адрес заведующей детским садом было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Уличное спортивное оборудование и песочницы приведены в надлежащее состояние, - прокомментировали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU