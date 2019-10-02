2019-10-02T13:32:30+03:00
Общество

Тамбовчанку лишат родительских прав на двоих детей

Женщина абсолютно не интересуется своими детьми
Магдалина Кочнева
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Прокуратура Первомайского района направила в суд заявление о лишении матери родительских прав в отношении 2-их детей. Так как 38-летняя жительница села не занималась, как следует, содержанием и воспитанием, ещё в феврале суд ограничил её в родительских правах. Однако и после этих мер мать не изменила своего поведения и отношения к детям. Она нигде не работает, злоупотребляет алкоголем, ведёт асоциальный образ жизни, постоянно отсутствует дома и не выплачивает алименты. Сейчас за ней образовалась задолженность.

В период ограничения в родительских правах, тамбовчанка не интересовалась своими детьми и не предпринимала попыток вернуть их.

Прокуратура обратилась в суд о лишении горе-матери родительских прав и взыскании с нее алиментов на их содержание. Сейчас заявление находится в стадии рассмотрения.

- Попечителем 15-летнего пордростка стала его тетя, с которой он сейчас живёт. - сообщает прокуратура области. - Ребенок 7 лет проживает с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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