2019-10-02T14:00:59+03:00
Общество

Тамбовчанин, не заплативший по кредиту, лишился «ласточки»

Судебные приставы изъяли автомобиль в счет долга
Марина Поповцева
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Житель Тамбова задолжал по кредиту 440 тысяч рублей. Добровольно отдавать деньги мужчина не собирался.

Исполнительное производство о взыскании с него долга находится в Советском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области. Судебному приставу пришлось изъять у тамбовчанина и передать банку автомобиль «Lada Vesta».

- В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности, - сообщают в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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