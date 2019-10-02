Тамбовчанин, не заплативший по кредиту, лишился «ласточки»
Судебные приставы изъяли автомобиль в счет долга
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Житель Тамбова задолжал по кредиту 440 тысяч рублей. Добровольно отдавать деньги мужчина не собирался.
Исполнительное производство о взыскании с него долга находится в Советском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области. Судебному приставу пришлось изъять у тамбовчанина и передать банку автомобиль «Lada Vesta».
- В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности, - сообщают в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU