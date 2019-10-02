В Тамбове двое мужчин пытались украсть холодильник у своего знакомого

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-02T13:00:34+03:00

Один из них вместе с техникой упал в сливную яму

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Двум мужчинам, пытавшимся похитить холодильник из квартиры приятеля, вынесен приговор. В апреле тамбовчане пришли в гости к своему общему знакомому. Но тут они вспомнили, что тот находится в местах лишения свободы и решили проникнуть в квартиру. Выставив фанеру из оконной рамы, мужчины залезли в дом и похитили оттуда холодильник «STINОL», который стоил чуть болеше 4 тысяч рублей. Вытащив технику на улицу, один тамбовчанин, не увидев сливной ямы, упал в нее вместе с холодильником, после чего мужчины покинули место происшествия.

Через некоторое время они вновь вернулись, чтобы вытащить холодильник из ямы и спрятать за домом, но здесь их задержали полицейские, которых вызвала женщина, обнаруживая пропажу.

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Тамбова и 45-летнего уроженца Белоруссии, не имеющего регистрации и места жительства. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил ранее судимому тамбовчанину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, другому - 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

- Кроме того, частично присоединив к вновь назначенному сроку не отбытые наказания по предыдущим приговорам, суд определил ранее судимому к отбытию 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. - рассказали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU