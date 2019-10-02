2019-10-02T12:33:24+03:00
Происшествия

В Тамбовской области поймали угонщика

Мужчина решил покататься на чужой машине
Марина Поповцева
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Мичуринские полицейские получили сообщение 64-летнего местного жителя. У мужчины угнали машину, дверцы которой были не заперты.

Автомобиль удалось задержать сотрудникам ГИБДД и уголовного розыска. 34-летний угонщик был доставлен в отдел полиции. На дверях машины были обнаружены его отпечатки пальцев.

- Сотрудники полиции вернули авто законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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