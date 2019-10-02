В Тамбове «Мерседес» протаранил «Иж»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-02T12:00:35+03:00

Водитель иномарки не заметил "Иж" при повороте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В аварии пострадали две женщины

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В Тамбове на перекрестке Авиационной и Бастионной 33-летний водитель автомобиля «Mercedes» поворачивал налево и столкнулся с автомобилем «Иж-2126».

- В результате ДТП пассажирки автомобиля «Иж-2126», женщины 1996 и 1978 годов рождения, получили телесные повреждения и были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU