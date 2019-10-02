2019-10-02T12:00:35+03:00
Происшествия

В Тамбове «Мерседес» протаранил «Иж»

В аварии пострадали две женщины
Марина Поповцева
Поделиться:
Водитель иномарки не заметил "Иж" при поворотеВодитель иномарки не заметил "Иж" при поворотеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбове на перекрестке Авиационной и Бастионной 33-летний водитель автомобиля «Mercedes» поворачивал налево и столкнулся с автомобилем «Иж-2126».

- В результате ДТП пассажирки автомобиля «Иж-2126», женщины 1996 и 1978 годов рождения, получили телесные повреждения и были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации
Директор тамбовской птицефабрики не платил работникам зарплату 5 месяцев
На Тамбовщине жители многоэтажки заблокировали въезд к выгребной яме другого дома
В Тамбовской области прокуратура вступилась за права малышей
Тамбовчанин, не заплативший по кредиту, лишился «ласточки»
Тамбовчанку лишат родительских прав на двоих детей
В Тамбове двое мужчин пытались украсть холодильник у своего знакомого
В Тамбовской области поймали угонщика
Задержаны двое тамбовчан, делавших «закладки»
Жительница Тамбовской области сбила женщину и скрылась
Тамбовчанин избил сторожа и похитил сейф с деньгами
Стадион «Локомотив» в Тамбове обновил два футбольных поля
В Тамбовской области начался осенний призыв
Тамбовчан приглашают на Всероссийский день ходьбы
Тамбовская организация не выплачивала зарплату работникам
Тамбовчанин с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию мобильники
В Тамбовской области умер избитый 44-летний мужчина