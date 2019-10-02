В Тамбове «Мерседес» протаранил «Иж»
В аварии пострадали две женщины
Водитель иномарки не заметил "Иж" при поворотеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на перекрестке Авиационной и Бастионной 33-летний водитель автомобиля «Mercedes» поворачивал налево и столкнулся с автомобилем «Иж-2126».
- В результате ДТП пассажирки автомобиля «Иж-2126», женщины 1996 и 1978 годов рождения, получили телесные повреждения и были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU