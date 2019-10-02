Жительница Тамбовской области сбила женщину и скрылась

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-02T11:00:13+03:00

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В поселке Первомайский 32-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2110», сбила 43-летнюю женщину. Та почему-то шла прямо по краю проезжей части, хотя рядом был тротуар. На одежде сбитой нее было световозвращающих элементов и, по предварительной информации, водитель просто не заметила ее в темноте.

- В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель транспортного средства скрылась с места происшествия, но в течение суток сотрудниками полиции была установлена и задержана для установления обстоятельств ДТП, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU