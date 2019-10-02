Тамбовчанин избил сторожа и похитил сейф с деньгами
На севере Тамбова разбойному нападению подвергся сторож компании, занимавшейся металлообработкой. Неизвестный избил мужчину и похитил металлический сейф. Увезти добычу помог велосипед сторожа.
Полицейские составили описание внешности напавшего и зафиксировали оставленные преступником следы. Личность подозреваемого позволила установить система видеонаблюдения.
Им оказался 18-летний житель Тамбовского района. Полицейские установили его местонахождение, задержали его и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
- Похищенный сейф был обнаружен полицейскими неподалеку от места преступления, из него было похищено пять тысяч рублей. Деньги молодой человек потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
Ранее тамбовчанин уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU