Тамбовчанин избил сторожа и похитил сейф с деньгами

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-02T10:29:12+03:00

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На севере Тамбова разбойному нападению подвергся сторож компании, занимавшейся металлообработкой. Неизвестный избил мужчину и похитил металлический сейф. Увезти добычу помог велосипед сторожа.

Полицейские составили описание внешности напавшего и зафиксировали оставленные преступником следы. Личность подозреваемого позволила установить система видеонаблюдения.

Им оказался 18-летний житель Тамбовского района. Полицейские установили его местонахождение, задержали его и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

- Похищенный сейф был обнаружен полицейскими неподалеку от места преступления, из него было похищено пять тысяч рублей. Деньги молодой человек потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Ранее тамбовчанин уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU