Стадион «Локомотив» в Тамбове обновил два футбольных поля

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-02T09:59:49+03:00

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На завершившийся ремонт инфраструктуры стадиона «Локомотив» было направлено 28 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Воспитанники «Академии футбола», которые тренируются на базе стадиона, уже опробовали новый газон.

- На стадионе «Локомотив» проходит большое количество различных соревнований, в том числе и всероссийского уровня. Поэтому для нас особенно важно создавать современные условия для тренировочного процесса ребят, достойно встречать гостей из других регионов страны, - сообщают в администрации Тамбовской области.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» также планируется уложить футбольное поле с искусственным покрытием и отремонтировать беговые дорожки на стадионе в Первомайском. Кроме того, будут возводиться пришкольный стадион в Мичуринском районе, спортплощадка в Тамбовском районе, десять площадок ГТО в городах и районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU