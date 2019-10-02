В Тамбовской области начался осенний призыв

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-02T09:37:20+03:00

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В Тамбовской области стартовала призывная кампания. На военную службу планируется призвать более 1 тысячи новобранцев.

При этом призыв будет отличаться от предыдущих. Например, не смогут отправиться служить граждане с неудовлетворительной нервно-психической нагрузкой. Будут сведены к минимуму случаи отправки в армию призывников, которые прошли обучение военно-учетной специальности, но не имеют удостоверения.

Если юноша желает служить, но комиссия зачислила его в запас по состоянию здоровья, он имеет право пройти по собственному желанию медицинское переосвидетельствование, чтобы изменить категорию учета и пройти военную службу.

- Лица, уклоняющиеся от своего конституционного долга по защите родины, теперь не смогут получить военный билет по достижению возраста 27 лет. Вместо заветного документа им будут вручать справки, что негативно скажется в будущем на возможностях трудоустройства, - рассказали в областной администрации.

Также здесь добавили, что Тамбовская область к проведению призывной кампании полностью готова.

ИСТОЧНИК KP.RU