Тамбовчан приглашают на Всероссийский день ходьбы
Каждый год тамбовские сторонники здорового образа жизни присоединяются к Всероссийскому дню ходьбы. В этом году он пройдет повсеместно 5 октября. Местом сбора станет лыжный стадион «В парке Дружба» в Тамбове. Также мероприятия будут организованы в Мичуринске, Рассказово и Тамбовском районе.
Принять участие во Всероссийском дне ходьбы может каждый. Старт намечен на 11.00. Участники сами могут выбрать для себя дистанцию и маршрут.
- Всероссийский день ходьбы проводится 5-6 октября во всех регионах страны в рамках Всемирного дня ходьбы Международной ассоциации «Спорт для всех» и Программы Олимпийского комитета России содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU