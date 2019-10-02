Тамбовчан приглашают на Всероссийский день ходьбы

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-02T08:59:46+03:00

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Каждый год тамбовские сторонники здорового образа жизни присоединяются к Всероссийскому дню ходьбы. В этом году он пройдет повсеместно 5 октября. Местом сбора станет лыжный стадион «В парке Дружба» в Тамбове. Также мероприятия будут организованы в Мичуринске, Рассказово и Тамбовском районе.

Принять участие во Всероссийском дне ходьбы может каждый. Старт намечен на 11.00. Участники сами могут выбрать для себя дистанцию и маршрут.

- Всероссийский день ходьбы проводится 5-6 октября во всех регионах страны в рамках Всемирного дня ходьбы Международной ассоциации «Спорт для всех» и Программы Олимпийского комитета России содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU