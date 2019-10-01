2019-10-01T17:31:55+03:00
Общество

Тамбовчанин с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию мобильники

В «полет» он отправил 5 телефонов
Магдалина Кочнева
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Мужчина, управлявший летательным аппаратом, задержанМужчина, управлявший летательным аппаратом, задержан
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Сотрудники исправительной колонии № 5 задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался доставить заключённым телефоны. Летательный аппарат обнаружили и изъяли. К нему был прикреплен полиэтиленовый сверток. Внутри упаковки находилось пять телефонов и зарядка. Квадрокоптером управлял мужчина, находившийся рядом с колонией.

- В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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