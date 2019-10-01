2019-10-01T16:58:59+03:00
Происшествия

В Тамбовской области умер избитый 44-летний мужчина

Под следствием находится его сосед
Марина Поповцева
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В селе Турмасово Мичуринского района обнаружено тело 44-летнего убитого мужчины. По данному факту Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ Тамбовской области возбудил уголовное дело. 49-летний односельчанин убитого задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, погибший выпивал с односельчанами в доме у соседа. Как нередко бывает, разгоряченные мужчины повздорили и один из собутыльников избил потерпевшего. Тот сумел вернуться домой, но вскоре умер от последствий черепно-мозговой травмы.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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