Тамбовская организация не выплачивала зарплату работникам

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-01T17:59:46+03:00

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Судебные приставы взыскали с организации-должника зарплаты работников на общую сумму более 8 миллионов рублей. На исполнении в региональном УФССП находились 282 исполнительных производства. В срок для добровольного погашения задолженности долг не погасили. Судебный пристав-исполнитель произвёл запросы, чтобы установить финансовое положение организации. Выяснилось что на банковских счетах у нее есть средства. На эти деньги и произвели взыскание.

- 282 исполнительных производства исполнены, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области. - Работники организации-должника получили свою зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU