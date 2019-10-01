2019-10-01T15:20:03+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области отправится в тюрьму за убийство собутыльника

Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима
Марина Поповцева
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Моршанский районный суд вынес приговор 33-летнему местному жителю. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что обвиняемый выпивал в компании знакомого. Разгорячившись, мужчины поспорили, и разъяренный обвиняемый избил собутыльника. А когда тот остался лежать на полу без движения, бросил в него спичку и поджог одежду.

Избитый получил черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер и ожоги. В таком состоянии мужчину доставили в больницу, где он через некоторое время умер.

- Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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