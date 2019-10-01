Тамбовчане могут пожаловаться на рюмочные

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-01T15:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Тамбовской области опросят, чтобы узнать их мнение о магазинчиках, круглосуточно разливающих алкоголь в жилых домах. Тамбовчане могут не только высказаться против «наливаек», но и указать конкретные адреса заведений, которые им мешают.

Оставить свое мнение можно здесь. Информация будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок.

Напомним, что законопроект об ограничении работы таких псевдокафе появился из-за многочисленных жалоб вынужденных соседей рюмочных. Он уже был принят в первом чтении.

- 3 октября в Тамбове по инициативе депутата-единоросса областной Думы Александра Орионова пройдут рейды по торговым точкам, а также состоится круглый стол, участниками которого станут эксперты, представители правоохранительных органов, активные граждане, партийцы. Цель круглого стола – выработать предложения для второго чтения федерального законопроекта, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU