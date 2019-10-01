На кафе «Кондитерская» в Тамбове появится мемориальная доска в память о его директоре Константине Стегачеве

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-01T16:31:57+03:00

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На очередном заседании Совета по монументальному искусству Тамбовской городской Думы одобрили предложение об открытии мемориальной доски руководителю ООО Кафе «Кондитерская», заслуженному работнику торговли РСФСР Константину Стегачеву, который трагически скончался 31 января 2014 года. Она появится на фасаде здания кафе, расположенного в Тамбове на ул. Чичканова, 16. Это предприятие Константин Стегачев возглавил в 1982 году. «Кондитерская» на Чичканова в Тамбове долгое время оставалась единственной.

Кроме того, на совете рассмотрели предложение по увековечиванию памяти солдат 733 зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны, защищавших в годы Великой Отечественной войны небо над Тамбовом, Котовском и станцией Кочетовка. В октябре 1941 года 733 полк был передислоцирован из Белоруссии в Тамбов для защиты от немецкой авиации областного центра и важнейших объектов в Котовске и железнодорожной станции Кочетовка под Мичуринском. Полк прибыл в наш город с большими потерями, потеряв 2/3 личного состава. Было принято решение пополнить зенитно-артиллерийские соединения, строго на добровольных началах, девушками-комсомолками в возрасте от 18 до 27 лет. 399 человек были зачислены в 733 зенитно-артиллерийский полк противовоздушной обороны, что составляло 35% личного состава. Мемориальная доска зенитчицам появится на фасаде здания «Аванград»( г. Тамбов, ул. Советская, 74),

ИСТОЧНИК KP.RU