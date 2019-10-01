2019-10-01T14:40:06+03:00
Общество

Бывшие супруги задолжали по алиментам более миллиона рублей каждый

Должников приговорили к исправительным работам
Марина Поповцева
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Кирсановский районный суд вынес приговоры по уголовным делам бывших супругов. 45-летня женщина и 48-летний мужчина обвиняются в злостной неуплате средств на содержание детей.

У пары в браке родилось двое детей. Третьего ребенка женщина родила уже после развода. А так как исполнять родительские обязанности по содержанию детей оба бывших супруга не собирались, то по решению суда с них взыскали алименты.

Это, впрочем, ситуацию не изменило: горе-родители так и нее начали давать деньги на содержание малышей. За это обоих в 2019 году привлекли к административной ответственности. Сейчас каждый родитель должен детям более миллиона рублей.

- Суд назначил наказание женщине - в виде 6 месяцев, мужчине - 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка каждого в доход государства 10 %, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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