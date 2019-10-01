2019-10-01T15:42:33+03:00
Общество

Тамбовчане пожаловались на антисанитарию в «сиротском» доме на Школьном проезде

240 квартир здесь получили выпускники детдомов и сироты
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Октябрьского района города Тамбова потребовала навести порядок в доме №9 по Школьному проезду 1, в который несколько лет назад массово заселили выпускников детских домов и сирот. Квартиры им предоставили бесплатно по договору соцнайма. На антисанитарию, которая царит в подъездах этого дома прокурорам пожаловалась одна из жительниц.

Выяснилось, что сиротам в этом доме предоставлено 240 квартир, то есть 83% от их общего количества. Жилые помещения для них приобрело региональное управление соцзащиты и семейной политики, а сейчас они находятся в оперативном управлении ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан». Обслуживанием дома занимается ООО «УК «Универсал». Помимо прочего, в договоре управления фигурирует еженедельная влажная уборка лестничных площадок и маршей.

По жалобе тамбовчанки в злополучный дом наведались проверяющие из прокуратуры, управлений госжилнадзора, соцзащиты и Роспотребнадзора. Во время осмотра выяснилось, что общие коридоры, лестничные клетки, пожарные выходы дома частично завалены разбитой мебелью и бытовыми отходами. В общих коридорах, лестничных маршах на полу пыль и мелкий мусор, плитка забрызгана грязью, подоконники пыльные.

- Все это указывает на непринятие ООО «УК «Универсал» должных мер по приведению санитарного состояния мест общего пользования в соответствие с установленными требованиями, чем нарушаются жилищные права граждан, проживающих в вышеуказанном жилом доме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В представлении, внесенном в адрес руководителя управляющей организации, прокуратура потребовала принятия необходимых мер по устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствующих, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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