В гаражах Тамбова торговали «паленым» алкоголем

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-01T14:04:48+03:00

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В Тамбове выявили два случая незаконной продажи и хранения контрафактного алкоголя. 28 сентября в тамбовских гаражах на ул. Менделеева полицейские задержали автомобиль "Ивеко", который принадлежал 40-летнему мужчине. В кузове машины сотрудники обнаружили спиртное без лицензии. Также в гараже рядом двое 27-летних подельников хранили спиртосодержащую продукцию. В общей сложности полицейскими было изъято 5960 бутылок различной водкт и 500 литров спирта в канистрах. Весь алкоголь имел явные признаки контрафакта.

На следующий день сотрудники полиции выявили еще одну точку, принадлежащую задержанным мужчинам. Она находилась в поселке Строитель. В местных гаражах полицейские обнаружили 1691 бутылку контрафактного спиртного. Все изъятое будет направлено на экспертизу. После подтверждения контрафактности весь алкоголь уничтожат.

- По результатам проверки решат вопрос о привлечении задержанных к ответственности, в плоть до уголовной, если изъятая продукция окажется опасной для жизни и здоровья граждан. - рассказывают в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU