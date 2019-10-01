«Забота» помогает выявить случаи онкологии в Тамбовской области
Автопоезд побывал в Мучкапском районе
Специалисты приняли более 230 пациентов
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Социальный автопоезд «Забота» посетил Мучкапский район. Бригада врачей работала в селе Красный Куст. Приняв 235 пациентов и проведя более 400 диагностических исследований, специалисты выявили 5 случаев онкологии.
- Все пациенты направлены в областные учреждения здравоохранения для получения необходимого лечения, - сообщают в областной администрации.
Следующий выезд автопоезда намечен на 2 октября, он посетит село Озерки Никифоровского района.
Фото Facebook группа «За Никитина»
ИСТОЧНИК KP.RU