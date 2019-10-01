2019-10-01T13:05:08+03:00
Происшествия

На Тамбовщине будут судить бывшего МЧСовца и директора фирмы

Мужчины обвиняются в коррупционных преступлениях
Магдалина Кочнева
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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении директора фирмы по монтажу и ремонту средств пожарной безопасности и теперь уже бывшего сотрудника регионального ГУ МЧС России.

По данным следствия, в июне 2019 года в одной из организаций Мичуринска представитель областного управления МЧС России проверял соблюдения лицензионных требований по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. В результате он выявил ряд нарушений. Боясь потерять лицензию, директор фирмы встретился со своим знакомым из МЧС и дал ему 50 тысяч рублей для проверяющего в качестве взятки, чтобы тот не включал в свой акт серьезные нарушения. Ещё 10 тысяч рублей директор дал тому самому знакомому в качестве вознаграждения за помощь во взяточничестве. Довести дело до конца приятелям не удалось, так как проверяющий отказался от взятки. Сейчас коммерческий директор фирмы обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника), бывший МЧСовец - в посредничестве во взяточничестве, предусмотренном ч. 2 ст. 291.1 УК РФ.

- В ходе следствия собрано достаточно доказательств, позволивших направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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