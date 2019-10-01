2019-10-01T13:31:06+03:00
Общество

Тамбовчане массово болеют ОРВИ

Случаев гриппа не зарегистрировано
Марина Поповцева
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За неделю, с 23 по 29 сентября, в Тамбовской области на 5,1 % выросло число заболевших ОРВИ. Медики зарегистрировали 5437 случая острой респираторной вирусной инфекции. Более 70 % заболевших – дети. Об эпидемии пока речи нее идет, так как показатели на 13,3 % ниже пороговых.

Высокий уровень заболеваемости отмечается в Тамбове, Кирсанове, Рассказове, Моршанске. Основная часть обращений (53,8 %) поступает в поликлиники Тамбова.

- За истекшую неделю на территории области случаев гриппа не зарегистрировано, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

В регионе продолжается иммунизация против гриппа. На настоящий момент привито более 228 тысяч жителей, в том числе более 70 тысяч детей. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, работы или учёбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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