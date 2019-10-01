Тепло стало поступать в дома Тамбова, где недавно завершили ремонтные работы на сетях

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-01T11:34:00+03:00

Отопление включат в центре и на севере областного центра

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Тамбовские теплоэнергетики сообщают, что с 1 октября стартовала поэтапная подача отопления в многоквартирные дома, на квартальных сетях которых в минувшем месяце проходила реконструкция.

- Мы будем подключать дома по участкам, для того, чтобы не сбить гидравлический режим во всем городе, - пояснил главный инженер Тамбовского филиала Алексей Нечаев.

Сегодня тепло по новым трубам получат жители 14 домов, расположенных по адресам: ул. Б.Васильева, дома № 14,18 и 20, Володарского, 39, Чичканова, 14в, Подвойского,10а, Советская 167аЮ Магистральная, 3 и 3а, Рылеева 63а, 63б, 65, 67 и 69.

Завтра тепло обещают подать следующим потребителям – их адреса будут опубликованы в ближайшее время. А вот горячее водоснабжение в этих домах появится чуть позже –до 5 октября.

Теплоэнергетики напоминают, что пуск отопления – это общая задача ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, которым, в свою очередь, нужно выполнить все необходимые работы на внутридомовых сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU