2019-10-01T12:04:22+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан незаконно зарегистрировали иностранцев

Фиктивную прописку получили три человека
Магдалина Кочнева
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В Тамбовской области продолжается операция «Нелегал». 30 сентября в дежурную часть отдела полиции поступила информация о фиктивной постановке на миграционный учет. Сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые выявили, что в этот день в своем доме на ул.Ленинградской города Тамбова 59-летний мужчина фиктивно зарегистрировал приезжего из ближнего зарубежья. Аналогичная случай произошел в р.п. Ржакса, где 6 августа на ул.2-й Южной местная. 53-летняя предпринимательница ложно зарегистрировала двух иностранцев. Женщина подала ложные сведения в миграционное подразделение и не рассчитывала на самом деле принимать квартирантов. Нарушители при опросе признали свою вину.

- Сотрудники полиции задокументировали деяние, предусмотренное статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина». - рассказали в региональном УМВД. - За дачу ложных сведений грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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