Мошенник прикинулся сотрудником банка и оставил тамбовчанина без всех сбережений

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-01T11:04:07+03:00

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Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и обманул тамбовчанина. 28 сентября в дежурную часть полиции № 3 поступило сообщение о мошенничестве. 61-летний мужчина рассказал, что вчера ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уверил пенсионера, что с его счета мошенники пытались украсть деньги, но бдительные банковские служащие заморозили счет. И теперь, чтобы перевести средства в безопасное место, необходимо предоставить установочные данные карточки. Тамбовчанин поверил аферисту и предоставил всю необходимую информацию: пароли и смс-коды. В этот же день с его счёта пропали 53 тысячи рублей. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы правопорядка. Полицейские выяснили, что аферист звонил с двух телефонных номеров, один из которых зарегистрирован в Москве, а второй в Волгоградской области.

- В данный момент полицейские ведут поиски мошенника, - сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU