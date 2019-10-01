2019-10-01T12:31:41+03:00
Общество

Начат прием заявок на премию «Студент года - 2019»

Участвовать могут не только студенты вузов, но и ученики колледжей
Марина Поповцева
Поделиться:
Каждого конкурсанта будут оценивать по нескольким критериямКаждого конкурсанта будут оценивать по нескольким критериямФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Все желающие могут подать заявки на региональный этап всероссийской премии «Студент года 2019». В этом году стать участниками конкурса могут не только учащиеся в вузах, но и ученики колледжей. Главное условие – они должны быть очниками в возрасте от 16 до 25 лет.

Кандидатам необходимо выбрать номинацию и заполнить соответствующую заявку. Также нужно приложить портфолио, заверенные копии зачетных книжек и документы, подтверждающие достижения и победы.

Документация принимается в электронном виде на почте регионального оргкомитета: studentgodatambov2019@bk.ru. Кроме этого, необходимо пройти регистрацию на сайте «Российский союз молодежи» во вкладке «Клуб РСМ» (https://club.ruy.ru/login).

- Конкурс проводится по 16 номинациям. Подать заявку можно до 14 октября, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию мобильники
В Тамбовской области умер избитый 44-летний мужчина
На кафе «Кондитерская» в Тамбове появится мемориальная доска в память о его директоре Константине Стегачеве
В Тамбове на пешеходном переходе сбили двух человек
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Тамбовчане пожаловались на антисанитарию в «сиротском» доме на Школьном проезде
Житель Тамбовской области отправится в тюрьму за убийство собутыльника
Тамбовчане могут пожаловаться на рюмочные
Бывшие супруги задолжали по алиментам более миллиона рублей каждый
«Забота» помогает выявить случаи онкологии в Тамбовской области
В гаражах Тамбова торговали «паленым» алкоголем
Тамбовчане массово болеют ОРВИ
На Тамбовщине будут судить бывшего МЧСовца и директора фирмы
Тамбовская гордума отменила аукцион на покупку ноутбуков за 2,4 миллиона рублей
Двое тамбовчан незаконно зарегистрировали иностранцев
Тепло стало поступать в дома Тамбова, где недавно завершили ремонтные работы на сетях
Мошенник прикинулся сотрудником банка и оставил тамбовчанина без всех сбережений
Тамбовчанин на «Волге» влетел в парковочный карман и «помял» четыре авто
Житель Тамбовской области «проучил» гражданскую супругу за пьянство
Житель Тамбовской области украл мост
Тамбовские медики отработали действия при обнаружении лихорадки Эбола