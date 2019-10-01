Начат прием заявок на премию «Студент года - 2019»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-01T12:31:41+03:00

Участвовать могут не только студенты вузов, но и ученики колледжей

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Все желающие могут подать заявки на региональный этап всероссийской премии «Студент года 2019». В этом году стать участниками конкурса могут не только учащиеся в вузах, но и ученики колледжей. Главное условие – они должны быть очниками в возрасте от 16 до 25 лет.

Кандидатам необходимо выбрать номинацию и заполнить соответствующую заявку. Также нужно приложить портфолио, заверенные копии зачетных книжек и документы, подтверждающие достижения и победы.

Документация принимается в электронном виде на почте регионального оргкомитета: studentgodatambov2019@bk.ru. Кроме этого, необходимо пройти регистрацию на сайте «Российский союз молодежи» во вкладке «Клуб РСМ» (https://club.ruy.ru/login).

- Конкурс проводится по 16 номинациям. Подать заявку можно до 14 октября, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU