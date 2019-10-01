Тамбовчанин на «Волге» влетел в парковочный карман и «помял» четыре авто

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-01T10:31:50+03:00

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Авария, в которой повреждения получили сразу пять автомобилей, произошла 30 сентября примерно в три часа дня на Моршанском шоссе в районе дома №38 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 59-летний водитель автомобиля «Волга»потерял управление, выскочил на полосу встречного движения, а потом въехал в парковочный карман, где в это время находились несколько машин. Сначала «Волга» столкнулась со «Шкодой» и «Шевроле». От столкновения автомобиль «Шевроле» продвинуло вправо и вперед и он, в свою очередь задел «Ладу Калину», которая тоже сдвинулась с места и ударила «Ладу Гранту».

- На момент аварии в припаркованных автомобилях никого не было, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате ДТП травмы получил только водитель автомобиля «ГАЗ», медицинскую помощь ему оказали на месте.

Повреждены оказались 5 автомобилейФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU