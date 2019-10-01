Житель Тамбовской области «проучил» гражданскую супругу за пьянство
В селе Новосеславино Первомайского района в собственном доме было обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил по данному факту уголовное дело. 34-летнего сожителя погибшей подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть женщины.
По версии следствия, вечером супруги занимались садом, а в перерывах выпивали. Мужчина решил, что его дама уже достаточно пьяна, и запретил ей продолжать пить. Женщина возмутилась и ответила на такой запрет бранью. Муж не остался в долгу и избил строптивую сожительницу.
- Ночью подозреваемый обнаружил, что супруга мертва. Причиной ее смерти стала сочетанная травма тела, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.
Пока ведется следствие, злоумышленник заключен под стражу. Прежде мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, в основном, за кражи. У женщины осталось двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU