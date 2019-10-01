Житель Тамбовской области украл мост

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-01T09:30:17+03:00

Из металлоконструкции мужчина планировал сделать перекрытие для погреба

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Мучкапские полицейские получили заявление жителей села Прудки. Они сообщили о краже пешеходного моста через ручей.

Полицейским удалось в течение нескольких часов установить личность злоумышленника и местонахождение металлической конструкции. Подозреваемый в краже 39-летний мужчина был задержан.

Он рассказал, что выдернул мост ковшом трактора и увез с собой. Из моста мужчина планировал сделать перекрытие для погреба.

- Металлическая конструкция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. В настоящее время оценивается сумма материального ущерба, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Переход будет восстановлен, а правонарушитель привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU