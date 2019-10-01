2019-10-01T08:59:20+03:00
Общество

Тамбовские медики отработали действия при обнаружении лихорадки Эбола

В Тамбове прошли учения работников скорой помощи
Марина Поповцева
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Медики действовали четко, пациент доставлен в инфекционную больницуМедики действовали четко, пациент доставлен в инфекционную больницу
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Сотрудники станции скорой помощи и медицины катастроф отработали свои действия при выявлении больного с лихорадкой Эбола. Учения организовал Тамбовский Центр гигиены и эпидемиологии совместно с управлением здравоохранения.

По легенде учений, в скорую помощь поступил вызов к студенту из Юго-восточной Азии. У него были явные признаки лихорадки Эбола – высокая температура и рвота. Подозревая опасную инфекцию, медики захватили необходимое оборудование и надели защитные костюмы прежде чем отправиться на вызов. «Больной» был благополучно доставлен в Тамбовскую инфекционную клиническую больницу.

- Сотрудники областной станции скорой помощи и медицины катастроф подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки и умение оказать экстренную помощь в любой ситуации, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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