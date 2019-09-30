На «горячую линию» по отоплению в Тамбове поступило более сотни звонков

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-30T17:58:38+03:00

В Тамбове по-прежнему затопили еще не везде

Чаще всего на недостаток тепла жалуются жители севера

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В Тамбове заработала «горячая линия» по вопросам пуска тепла. За день на нее поступило 111 звонков от жителей областного центра. Основная их масса связана с уточнением сроков подачи теплоснабжения.

Много жалоб поступает от жителей севера - улиц Мичуринской, Магистральной и Рылеева. Полученные данные немедленно передают в управляющие компании.

- По оперативным данным ЦГДС, на утро 30 сентября тепло было подано в 793 жилых дома Тамбова (48 % от общего числа), - рассказали в городской администрации.

По вопросам пуска тепла можно позвонить по телефону: 72-61-09. Звонки принимаются в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU