На «горячую линию» по отоплению в Тамбове поступило более сотни звонков
В Тамбове заработала «горячая линия» по вопросам пуска тепла. За день на нее поступило 111 звонков от жителей областного центра. Основная их масса связана с уточнением сроков подачи теплоснабжения.
Много жалоб поступает от жителей севера - улиц Мичуринской, Магистральной и Рылеева. Полученные данные немедленно передают в управляющие компании.
- По оперативным данным ЦГДС, на утро 30 сентября тепло было подано в 793 жилых дома Тамбова (48 % от общего числа), - рассказали в городской администрации.
По вопросам пуска тепла можно позвонить по телефону: 72-61-09. Звонки принимаются в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30.
ИСТОЧНИК KP.RU