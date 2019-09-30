На Тамбовщине откроют "горячую линию" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-30T17:30:53+03:00

Позвонить санитарным врачам можно с 1 по 16 октября

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С 1 по 16 октября в Тамбовской области будут работать телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по этим телефонам можно получить консультацию специалистов, узнать о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории области, порядке проведения прививок против гриппа, составе вакцин против гриппа, о преимуществах вакцинации и дополнительных профилактических мероприятиях.

Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области: 8(4752) 48-03-82. Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00.

Телефоны «горячей линии» Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области: 8(4752) 72-85-73; 8(4752) 72-03-19. Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU